Роскошные римские виллы обнаружены на "границе известного мира"

Римская элита жила значительно дальше от привычных центров империи, чем считалось ранее. К такому выводу пришла группа под руководством Диего Пиай Аугусто из Университета Овьедо, проанализировав данные о роскошных виллах на территории современных Галисии и Астурии - регионов, которые в позднеримскую эпоху считались окраиной "известного мира".

© Sergio Ríos González

Ученым удалось впервые обобщить археологические и письменные свидетельства, указывающие на присутствие состоятельных римлян в провинции Галлеция в IV-V веках нашей эры. Несмотря на низкий уровень урбанизации, этот регион оказался далеко не захолустьем, а зоной активного освоения и демонстрации статуса.

Ранее считалось, что представители высших слоев общества концентрировались преимущественно в крупных городах - Лукус Августи, Бракара Августа и Астурика Августа, которую Плиний называл "великолепной". Однако новое исследование показывает, что власть и богатство выносились за городские стены - в загородные поместья.

Эти виллы были не просто жилыми домами. Они сочетали хозяйственные функции с ролью символов престижа. Здесь занимались животноводством и особенно ценным коневодством, но прежде всего такие комплексы служили пространством, где владельцы подчеркивали свое положение через архитектуру, планировку и предметы роскоши.

По подсчетам, только в Галисии существовало около 80 подобных вилл, а в Астурии - не менее 26. Эти данные заполняют важный пробел в истории позднеримской Испании и показывают, что даже на самых отдаленных рубежах империи жизнь элиты была насыщенной и демонстративно богатой.