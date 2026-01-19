Обновление Windows сломало программу Microsoft

Популярная программа Microsoft Outlook сломалась после выхода обновления Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

13 января для Windows выпустили серию патчей KB5074109 — релиз состоялся в рамках так называемого «вторника патчей». Оказалось, что обновление содержало неизвестную ошибку, из-за которой пользователи встроенного в операционную систему (ОС) почтового сервиса Outlook столкнулись с проблемами.

Выяснилось, что программа перестала нормально работать на компьютерах под управлением Windows 11 25H2 и 24H2. Вероятно, инженеры Microsoft случайно сломали свой сервис. В компании пообещали выпустить исправляющее проблему обновление в ближайшее время.

«После принудительного обновления Windows классический Outlook стал совершенно непригоден для использования. Случайные зависания, не сохраняются электронные письма и прочее», — рассказал один из читателей Neowin.

По словам журналистов Neowin, проблему можно решить удалением обновления.

В середине января Microsoft признала одну из новых проблем Windows 11 и выпустила исправление для операционной системы. Апдейт исправил ошибку, не позволявшую выключить компьютер.