Палеонтологи готовятся к сенсационным открытиям в Гренландии

Гренландия остается одним из немногих мест на планете, где существуют обширные территории, практически не охваченные наукой.

Палеонтолог и руководитель международных экспедиций доктор Гжегож Недзведзки уверен, что именно здесь в ближайшие годы произойдут открытия, способные переписать учебники. Он называет их грядущими «научными фейерверками».

Полярная пустыня

Гренландия — крупнейший остров Земли, около 80% которого скрыто под ледяным щитом. Экспедиции команды Недзведзки работают на северо-востоке, где лед отсутствует. Это суровая полярная горная пустыня без растительности и почти без почвы.

«Там нет троп или дорог. Это очень труднодоступная местность», — объясняет ученый.

Перемещения возможны только пешком или на вертолете. Иногда исследователям приходится уходить на 25–30 километров от базового лагеря и ночевать прямо в поле, используя специальные спальные мешки. Летом ночи светлые из-за полярного дня.

Работа на грани выживания

За последние 12 лет Недзведзки пять раз работал в Гренландии, трижды возглавляя экспедиции. Очередная поездка запланирована на конец июля — начало августа 2026.

Экспедиции длятся около пяти недель и требуют полной автономности. Плохая погода может задержать ученых на несколько дополнительных недель без возможности эвакуации.

«Экспедиция в Гренландию должна быть полностью независимой», — подчеркивает Недзведзки.

По его словам, не каждый исследователь готов провести месяц в палатке вдали от любой инфраструктуры.

Иногда работа ученых вызывает вопросы местных служб. Так, в 2022 и 2024 годах лагерь исследователей посещали датские специалисты. Они проверяли документы и убеждались, что ученые действительно ведут раскопки, а не ищут полезные ископаемые.

Находки, меняющие представления об эволюции

Именно в этих условиях были обнаружены уникальные окаменелости. Среди них — останки древнейшего известного млекопитающего возрастом около 215 миллионов лет, относящиеся к концу триасового периода. Результаты этих исследований были опубликованы в 2020 году в журнале PNAS.

Экспедиции 2022 и 2025 годов работали на острове Имер, изучая породы девонского периода возрастом до 420 миллионов лет. Целью были ранние четвероногие — переходные формы между рыбами и наземными позвоночными.

«Обе экспедиции прошли с абсолютным успехом. Собранного материала хватит для исследований на десятилетие вперед. Детали он пока не раскрывает, но подчеркивает, что открытия «перевернут представления о происхождении четвероногих с ног на голову», — говорит ученый.

Территория будущих открытий

Во время последней экспедиции команда обнаружила новый участок с семью слоями, заполненными рыбьими останками. Времени на его изучение тогда не хватило.

«Когда мы прибыли, наши ноги буквально подкосились от увиденного», — вспоминает Недзведзки.

Он рассчитывает, что исследования этого района могут принести прорывы на десятки лет вперед.

Детская мечта, ставшая профессией

Интерес к Гренландии зародился у ученого еще в детстве. Переломным моментом стало изображение ихтиостеги — одного из самых древних известных четвероногих, найденных именно на этом острове. В реконструкции этого существа было нечто завораживающее: оно выглядело как живое напоминание о времени, когда позвоночные только начинали осваивать сушу.

Ихтиостега относится к переходным формам между рыбами и наземными животными и считается символом одного из ключевых эволюционных шагов в истории жизни на Земле. Именно тогда у будущего палеонтолога появилось ощущение, что Гренландия скрывает ответы на фундаментальные вопросы о происхождении наземных позвоночных.

«В этой реконструкции было что-то волшебное», — признается он.

В 2015 году мечта обрела реальное воплощение, когда во время экспедиции Недзведзки случайно нашел каменный блок с черепом древнего животного. Подготовка новой экспедиции опирается не на интуицию, а на уже опубликованные научные результаты. За последние годы Гренландия неоднократно подтверждала свой статус ключевого региона для понимания ранней эволюции позвоночных и млекопитающих.