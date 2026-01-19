Археологи приблизились к разгадке тайны гробницы Нефертити

Известный египтолог Захи Хавасс заявил, что археологи вплотную приблизились к поиску гробницы царицы Нефертити - одной из самых загадочных фигур Древнего Египта. По его словам, возможное открытие может произойти уже в ближайшее время и стать крупнейшим событием в египтологии за столетие.

Заявление прозвучало в документальном фильме, где Хавасс рассказал о многолетних поисках, сосредоточенных сейчас в восточной части Долины царей. Этот район считается хорошо изученным, однако недавние находки показывают, что он по-прежнему способен преподносить сюрпризы. Ранее здесь уже были обнаружены две разграбленные усыпальницы, что лишь усилило интерес исследователей.

Раскопки ведутся неподалёку от захоронения Хатшепсут - ещё одной женщины-фараона. Хавасс подчёркивает, что не утверждает, будто найденные камеры принадлежат Нефертити, но сам характер местности говорит о высокой вероятности новых открытий. По его мнению, именно здесь могла быть устроена отдельная усыпальница царицы.

Личность Нефертити остаётся одной из самых интригующих в истории Египта. Она была главной супругой Эхнатона и, судя по рельефам, играла исключительную роль в религиозной и политической жизни страны. Однако в последние годы его правления царица внезапно исчезает из источников, а её дальнейшая судьба неизвестна.

Её останки не были найдены в амарнской гробнице Эхнатона, что породило версию о самостоятельном захоронении - шаге необычном для своего времени. Хавасс считает, что Нефертити была похоронена не в Амарне, а в Долине царей. Если гипотеза подтвердится, египтология получит ответ на вопрос, который остаётся без ответа уже более века.