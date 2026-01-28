Может ли Интернет сломаться одновременно по всему миру?

Перебои с Интернетом всегда случаются в самый неподходящий момент и каждый раз причиняют тонну неудобств. Но может ли Всемирная паутина сломаться целиком, по всему миру, одновременно? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Интернет часто называют «сетью сетей» — в него входят в том числе локальные сети, которые связывают воедино устройства в домах, организациях и публичных пространствах. Для того, чтобы он полностью вышел из строя, должны отказать многие элементы инфраструктуры, причем в течение короткого времени.

Технически это возможно, но для столь масштабного перебоя необходимы либо впечатляющие ресурсы, либо не менее впечатляющие (и маловероятные) совпадения. В Интернет по умолчанию встроен достаточный объем гетерогенности, случайности и распределенной асинхронности, благодаря чему тотальный отказ системы очень маловероятен — и учинить его намеренно было бы тяжело. Даже в этом случае локальные сети продолжили бы работать.

При обмене информацией по Интернету, в форме, например, текстового сообщения, отправленного с одного смартфона на другой, данные разбиваются на маленькие пакеты, каждый из которых направляется по самому быстрому пути, доступному в моменте. Таким образом, если один из этих путей пострадает, сообщение все равно может дойти до адресата, потому что у него есть длинный список альтернативных маршрутов.

Данный нюанс сам по себе защищает Интернет от полного отказа по причине физических повреждений (вроде неполадки подводных кабелей) или программных ошибок (вызванных хакерами или проблемами в системе). При падении даже крупного провайдера инфраструктуры, такого как Cloudflare, перебои со связью обычно длятся не более пары часов и не распространяются на другие машины или провайдеров.

А вот если произойдет неполадка покрупнее, вроде неожиданно мощной солнечной бури, то на ремонт может потребоваться больше времени. Однако у многих правительств и крупных компаний есть планы как раз на этот случай, чтобы возобновить работу сервисов и услуг как можно скорее. Обычно такие экстренные меры включают в себя системы облачных хранилищ и запасные генераторы энергии.

При этом потенциальный ущерб от глобальной поломки Интернета может быть очень серьезным. На связь полагаются многие критические объекты инфраструктуры, такие как IT-системы больниц, электросети и системы управления дорожным трафиком. Чем более централизованным становится Интернет, тем более важно, чтобы он был надежным и хорошо защищенным от подобных инцидентов.