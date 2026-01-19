Samsung передумала копировать Apple

Корпорация Samsung решила не копировать дизайн смартфонов Apple. Об этом сообщает издание Android Police.

В октябре инсайдеры рассказали, что Samsung может выпустить один из смартфонов серии Galaxy S26 в оранжевом цвете — после коммерческого успеха iPhone 17 Pro. Однако недавно инсайдер под ником Ice Universe показал цвета новых смартфонов Samsung и не нашел среди них оранжевого. Авторы Android Police предположили, что корейский IT-гигант передумал копировать Apple.

Судя по сообщению Ice Universe, смартфоны Galaxy S26 появятся в черном, белом, синем и фиолетовом цветах. Скорее всего, фиолетовый станет главным цветом сезона, и Samsung будет продвигать телефоны в этом оформлении в рекламе.

Авторы издания напомнили, что устройства актуальной серии Galaxy S26 доступны в серебристо-синем, бело-серебристом, сером, черном, нефритово-зеленом, розово-золотом и угольно-черном цветах. Причем три последних варианта доступны только при заказе телефонов онлайн.

В конце декабря источники издания The Bell заявили, что Samsung поднимет цены на смартфоны Galaxy S26 из-за роста издержек. Релиз новых флагманов ожидается в феврале-марте.