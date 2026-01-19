Человекоподобные роботы займутся авиастроением

В сборке лайнеров Airbus будут принимать участие человекоподобные роботы. Об этом сообщает РИА Новости.

Версия гуманоидного робота была приобретена авиастроительной компанией у китайской UBTech Robotics. Покупка была осуществлена для использования робота на собственных предприятиях.

Сторонам также удалось договориться о расширении применения человекоподобных роботов в авиастроении в будущем.

Ранее сообщалось, что шесть человекоподобных роботов G1 китайской компании Unitree Robotics, исполнившие синхронное сальто вперед на концерте известного певца Ван Лихуна, произвели впечатление на техномагната Илона Маска.

Роботы исполнили хореографию для песни Open Fire вместе с Ван Лихуном и другими танцорами. Они были одеты в сияющий серебристый верх и черные штаны.