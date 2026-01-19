Найдено редкое стеклянное украшение XIII века с Христом

Археологи из Оксфорда, проводившие раскопки в графстве Саффолк перед строительством атомной электростанции Сайзвелл С, обнаружили уникальный средневековый стеклянный амулет с изображением Распятия. Он найден рядом с остатками заброшенной англосаксонской деревни.

Небольшой, но ценный артефакт

Объект представляет собой полупрозрачный светло-зеленый овал высотой меньше дюйма. На рельефной поверхности изображены Христос на кресте, Дева Мария и святой Иоанн, а сверху выгравированы греческие буквы «IC XC» — сокращение от «Иисус Христос». Стиль отражает византийское влияние, но амулет был изготовлен в Венеции XIII века, тогдашнем центре стеклоделия и международной торговли.

«Изделие, вероятно, создавалось с использованием формы византийского образца или в соответствии с восточно-христианскими традициями. Задняя сторона скошена, что позволяет носить его как подвеску», — поясняют эксперты

Контекст и редкость находки

В Европе известно более 200 подобных стеклянных рельефов, но большинство из них лишены археологического контекста, так как поступили в музеи без точной привязки к месту находки. Находка в Сайзвелле ценна именно благодаря документированному происхождению. Красный аналог из Британского музея показывает, сколько деталей теряется без контролируемых раскопок.

Артефакт найден недалеко от руин аббатства Лейстон, основанного в 1363 году для премонстратенского ордена. Ранние каноники размещались ближе к морю, но из-за наводнений и штормов перенесли обитель вглубь. Камни старого нормандского периода использовались при строительстве нового здания, сохраняя многовековую историю на территории аббатства.

Индивидуальная религиозная практика

В отличие от массовых паломнических значков из свинцовых сплавов, стеклянное украшение из Сайзвелла, вероятно, принадлежало верующему скромного достатка. Оно отражает личное благочестие, а не туристический интерес к святыням, как в случае значков, связанных с Томасом Бекетом или святой Вербургой.

Раскопки выявили не только амулет, но и остатки англосаксонского поселения, заброшенного задолго до средневековья. Саффолк славится богатым наследием — от погребального корабля в Саттон-Ху до римских дорог и прибрежных торговых пунктов. Его расположение у Северного моря делало регион важным для торговли, вторжений и культурного обмена.