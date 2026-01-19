Xiaomi представила пауэрбанк весом менее 100 граммов

Xiaomi представила ультратонкий магнитный пауэрбанк толщиной 6 мм при весе всего 98 граммов, что делает новинку одной из самых компактных внешних зарядок на рынке. Об этом сообщает GizmoChina.

© Xiaomi

Аксессуар фиксируется на корпусе совместимых смартфонов с помощью магнитного крепления и поддерживает беспроводную зарядку. При использовании со смартфонами серии Xiaomi 17 мощность беспроводной передачи энергии достигает 15 Вт, тогда как для iPhone она ограничена 7,5 Вт. Для проводной зарядки предусмотрен порт USB-C с максимальной мощностью до 22,5 Вт. Также предусмотрена поддержка одновременной проводной и беспроводной зарядки двух устройств.

Устройство оснащено кремний-углеродным аккумулятором емкостью 5000 мАч, который обеспечивает примерно одну полную зарядку iPhone. Для теплоотвода используется графитовый лист площадью 4369 кв. мм. Система безопасности включает десять уровней защиты и два температурных датчика NTC.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а уровень заряда отображается с помощью четырех светодиодных индикаторов. Новинка пока продается только в Японии за 7980 иен (около 3,9 тыс. руб.).