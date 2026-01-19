Ученые обнаружили новую угрозу для человечества

Геологи обнаружили сложную и ранее неизвестную зону сейсмической активности под дном океана у побережья Северной Калифорнии. Исследование Геологической службы США и ряда университетов показало, что эта зона, расположенная в месте встречи разлома Сан-Андреас и зоны субдукции Каскадия, способна вызывать мощные разрушительные землетрясения, сообщает sciencedaily.com.

Ученые выяснили, что в районе так называемого «тройного перекрестка» тектонических плит, помимо трех известных плит, скрыто еще две движущиеся части. Это открытие объясняет природу прошлых землетрясений, например толчка магнитудой 7.2 в 1992 году, который произошел на неожиданно малой глубине.

Как отметила ведущий автор исследования Дэвид Шелли, граница плит оказалась не там, где ее предполагали ранее. Это открытие меняет понимание сейсмических угроз в регионе, который уже считается одним из самых опасных в мире.

