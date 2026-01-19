Стало известно, какие страны активнее всего занимаются изучением НЛО

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания входят в число стран, которые наиболее активно занимаются изучением феномена НЛО, или, как его чаще теперь называют в научной среде, НВЯ — неопознанного воздушного явления. Об этом aif.ru рассказал астроном и популяризатор науки Александр Киселев.

По словам эксперта, США исторически и на данный момент лидируют по степени открытости и активности в этом вопросе. В Пентагоне, например, созданы специальные подразделения вроде AARO, которые системно собирают и анализируют данные о неопознанных явлениях.

Эта работа, как пояснил Киселев, связана не только с научным интересом, но и с вопросами национальной безопасности. В США публикуются официальные отчеты и даже проводятся слушания в Конгрессе.

Другие страны также ведут подобные исследования, но часто менее публично. Как отметил астроном, в Великобритании были рассекречены архивы Министерства обороны, касающиеся НЛО, а во Франции давно функционирует государственная организация GEIPAN, занимающаяся сбором и анализом сообщений о неопознанных объектах.