В российском городе обнаружены следы средневекового кургана

Сотрудники Томского государственного университета, старейшего в Сибири, выдвинули гипотезу о том, что в исторической роще кампуса может находиться курган VI–IX веков нашей эры. Если предположение подтвердится, открытие позволит расширить знания о раннесредневековых захоронениях воинов в Западной Сибири, дополнить археологические исследования региона и пролить свет на культурные контакты и оборонительные практики того времени.

© Томский государственный университет

Результаты исследования опубликованы в журнале «Вестник Томского государственного университета».

Наконечники копий как доказательство

Одним из аргументов в пользу кургана стало обнаружение в XX веке на территории университета трех древних наконечников копий. Они хранятся с 1920-х годов в Музее истории, археологии и этнографии Сибири имени В.М. Флоринского. Точное место находки неизвестно, но археологи отмечают, что такие предметы обычно встречаются на воинских захоронениях и могут указывать на наличие рядом других артефактов, таких как оружие, украшения или обрядовые предметы.

«Обнаружение трех наконечников в одном месте не объясняется обычным поселением — это убедительно указывает на наличие кургана, скорее всего связанного со средневековыми воинами», — говорит Евгений Барсуков, исследователь из лаборатории BioGeoClim ТГУ.

Следы прошлого в дневниках основателя

Идея о кургане вновь возникла при изучении личных записей Василия Флоринского, основателя университета. В начале своего пребывания в Томске он осмотрел участок земли, где позже вырос кампус, и отметил высокий земляной холм на юго-западной окраине рощи. С его вершины открывался вид на пойму реки Том, рядом находились озеро и болотистая местность, что стало важной географической подсказкой для возможного определения границ кургана и связанных с ним объектов.

Этот объект не упоминается в современной научной литературе и отсутствует на археологических картах региона, что делает потенциальное открытие еще более интригующим.

Определение возможного места кургана

Сопоставив описания Флоринского с картами до начала строительства и современной планировкой кампуса, исследователи считают, что смогли локализовать участок, где может находиться курган, вероятно за вторым учебным корпусом.

«С помощью исторических и картографических данных мы реконструировали первоначальный ландшафт и сопоставили его с современным кампусом. Высока вероятность того, что курган сохранился, несмотря на преобразования территории» — объясняет Илья Коробейников, руководитель Музея Флоринского.

Культурное наследие кампуса

Роща кампуса известна как археологически значимый объект. Первые находки на территории ТГУ датируются 1885 годом, когда при строительстве Ботанического сада был найден неолитический каменный скребок длиной 16 сантиметров. Позже здесь обнаруживали захоронения в бревенчатых гробах. Археологи предполагают, что новые раскопки могут выявить материалы, дающие представление о повседневной жизни и военной культуре жителей региона, включая элементы одежды, украшения или инструменты.

«Территория университета всегда была потенциально богатой на артефакты разных эпох, от неолита до позднего средневековья», — отмечает Коробейников.

Планы археологов

Сейчас специалисты оценивают возможность проведения полевых исследований на предполагаемом месте кургана. Подтверждение его существования даст уникальную информацию о раннем средневековье Западной Сибири. Кроме научной ценности, находка укрепит позиции ТГУ как центра образования и исследования региональной истории, а также привлечет внимание к сохранению культурного наследия университета.