Астрономы в скором времени смогут показать черную дыру

Астрономы международного проекта «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope) собираются в марте-апреле снять первое в истории видео черной дыры, для съемки они выбрали космический объект размером с Солнечную систему и массой в 6 миллиардов солнц.

Об этом сообщает газета Guardian.

«Телескоп горизонта событий» будет отслеживать колоссальную черную дыру в центре галактики M87 в течение марта и апреля с целью получения видеоматериалов вращающегося диска, определяющего край горизонта событий — точки, за пределы которой не может выйти ни свет, ни материя», — пишет издание.

Как сообщается, «Телескоп горизонта событий» представляет собой сеть из 12 радиотелескопов, расположенных в различных уголках планеты — от Антарктики до Испании и Кореи. В 2019 году участники проекта впервые в истории создали изображение тени черной дыры.

«Возможно, у нас получится больше узнать о скорости вращения черной дыры и о том, каким образом черные дыры выпускают релятивистские струи. И то, и то - главные загадки нашей области (знания - прим. ред.)», — рассказал профессор астрономии и экспериментальной философии Кембриджского университета Серу Маркофф.

Как поясняет издание, ответ на вопрос, с какой скоростью вращается черная дыра, может помочь определить, каким образом эти объекты достигают таких грандиозных размеров.