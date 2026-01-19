Создан смартфон с зеркалом

Китайская компания Realme анонсировала смартфон с зеркалом на задней панели. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Realme

В начале года фирма сообщила индийским пользователям, что собирается представить смартфоны Realme 16, 16 Pro и Pro+. Также компания показала первое изображение базового устройства. Оказалось, что на задней панели Realme 16 будет расположено небольшое зеркало.

Асферическое зеркало находится на одном уровне с тройной камерой.

«По всей видимости, это называется "заднее зеркало для селфи", которое позволяет использовать основную камеру для селфи и групповых снимков», — объяснили его предназначение журналисты.

По словам авторов, пока неизвестно, насколько практичным будет такое решение. Они напомнили, что для селфи на основную камеру некоторые производители выпускают устройства с дополнительным экраном, расположенным сзади — например, Xiaomi и ее флагман 17 Pro.

Сроки выхода и стоимость Realme 16 не раскрывается. Инсайдеры предсказали, что аппараты серии получат минимум 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

