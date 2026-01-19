Разрушительная пандемия и вирусы-мутанты: в РФ оценили прогнозы ученых США

Вирусы постоянно мутируют и вероятность новой глобальной пандемии, которая условно названа «Болезнь X», действительно существует. Но Россия готова к глобальным вызовам и ведется постоянный мониторинг эпидемической ситуации, рассказали опрошенные «Комсомольской правдой» иммунологи.

Ранее издание Daily Star со ссылкой на американских ученых сообщило о том, что миру грозит «Болезнь X». При этом глобальную пандемию могут вызвать несколько вирусов: обезьянья оспа (Mpox), краснуха (Rubella), птичий грипп (H5N1) и вирус Оропуш.

Однако, по словам директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекциониста, иммунолога, аллерголога Георгия Викулов, перечень, который перечислен в СМИ «очень неточный» и потенциальных возбудителей, которые могут вызвать эпидемию, гораздо больше.

«На первое место я бы поставил вирусы гриппа. Птичий грипп официально еще не преодолел видовой барьер и не передается от человека к человеку. Однако один случай возможного заражения зафиксирован, поэтому специалисты за этим следят внимательно», - отметил Георгий Викулов.

Эксперт обратил внимание на то, что летальность при птичьем гриппе у людей порядка 50%, однако не стоит ожидать повторения сценария «испанки», которая бушевала в начале XX века унесла миллионы жизней, так как сейчас есть эффективные вакцины и препараты.

На второе место иммунолог поставил различные геморрагические лихорадки, обратив внимание на то, что упомянутый журналистами вирус Оропуш «не самый распространенный» и то, что не были названы другие, - «звучит спекулятивно».

«Как насчет Чикунгуньи? А вируса Нипах? Их никто не отменял. Говорить о пандемийном потенциале обезьяньей оспы тоже оснований нет. Этот вирус специфический, передается от человека к человеку только при очень тесном контакте», - констатировал он.

Говоря о краснухе, врач обратил внимание на то, что этот вирус давно известен, не рассматривается как патоген с высоким пандемическим потенциалом, а рекордные заражения вызывает не она, а корь.

«В 2025 году вспышки кори регистрируются в 184 странах. И это вопрос к американским ученым, если их правильно процитировали, - как же они об этом забыли? И как раз вирус кори быстро очень распространяется, один заболевший может 16 человек заразить. И самое важное - от кори нет лекарственных препаратов, но зато вакцинация защищает 98-99% населения», - заявил он.

Эксперт призвал ничего не бояться, а «просто понимать, какие есть риски, и оценивать их разумно, своевременно, и правильно принимать решения».

В свою очередь врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил, что концепция «Болезни Х» была предложена ВОЗ еще в 2018 году. Сейчас ведется постоянный мониторинг эпидемической ситуации во всем мире, но нет конкретных сроков, когда может произойти пандемия - в 2026 году, 27-м, 28-м.

В данный момент явных глобальных угроз ни ВОЗ, ни наши российские системы эпиднадзора не фиксируют. Кроме того, в России существует федеральный проект «Санитарный щит», который подразумевает системную защиту от биологических угроз, заметил эксперт.

«Мутации, которые происходят с вирусами в биологических объектах, в природе, - это процесс случайный, непредсказуемый. Может случиться завтра, а может не случиться в ближайшие 10-15 лет. Угроза на территории нашей страны сведена к минимуму», - заверил Владимир Болибок.

Напомним, что самой массовой пандемией гриппа за всю историю стала «испанка», продолжавшаяся с 1918 по 1920 год. Общее число смертей из-за нее, по данным разных источников, составило от 17,4 млн до 100 млн человек.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. По официальным данным стран, на которые опиралась организация, число умерших от коронавирусной инфекции за время пандемии составило 6,9 млн человек. При этом руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказал мнение, что реальные цифры выше и «речь идет как минимум о 20 миллионах погибших».