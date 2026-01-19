Эксперт рассказал, можно ли прослушивать через беспроводные наушники

Злоумышленники не могут подключиться к чужим беспроводным наушникам, чтобы подслушивать разговоры их владельца. Об этом aif.ru рассказал IT-эксперт Эльдар Муртазин.

Специалист заявил, что беспроводные наушники безопасны и защищены от подслушивания. По его словам, посторонний человек не сможет подключиться к такому устройству.

Однако IT-эксперт отметил, что есть условие, при котором все же может произойти утечка информации.

«Если есть утечка звука, то есть наушники работают во вне, то ваш разговор могут подслушать просто стоящие рядом с вами. Они будут слышать то, что говорите вы, и то, что говорят вам. Есть направленные микрофоны, диктофоны, которые позволяют снимать такой звук. Они очень чувствительны», — объяснил он.

По словам специалиста, в таком случае люди, находящиеся на расстоянии нескольких метров, смогут услышать разговор, который происходит с помощью беспроводных наушников.

Программист из компании Revizto Алексей Каньков до этого говорил, что технически умные колонки постоянно анализируют окружающие звуки. Однако, по его словам, они делают это не для целенаправленной записи разговоров, а в ожидании ключевого слова.