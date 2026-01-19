Xiaomi выпустила 5 недорогих смартфонов Redmi Note 15

Xiaomi официально представила серию Redmi Note 15 на глобальном рынке. Линейка включает пять моделей: Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G и Redmi Note 15 Pro+ 5G.

© mi.com

В основе этого поколения серии Xiaomi, которое компания называет Redmi Titan Durability, лежит усиление конструкции. Модели Pro+ 5G и Pro 5G обладают повышенной устойчивостью к падениям, изгибам и ударам, что подтверждается сертификацией SGS Premium Performance. Экран, защищённый стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, дополнительно усилен средней рамкой и многослойной амортизирующей конструкцией.

Отличительной особенностью серии стала технология кремний-углеродных (SiC) аккумуляторов. Redmi Note 15 Pro+ 5G оснащён SiC-батареей ёмкостью 6500 мАч и поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 100 Вт. По данным Xiaomi, аккумулятор сохраняет более 80% ёмкости даже после 1600 циклов зарядки. Другие модели предлагают быструю зарядку мощностью 45 Вт и 33 Вт, при этом вся серия поддерживает функцию обратной зарядки.

Камеры и системы визуализации на базе ИИ

Камера – ещё один ключевой аспект серии Redmi Note 15. Redmi Note 15 Pro+ 5G и Redmi Note 15 Pro 5G оснащены новой 200-мегапиксельной основной камерой с 1/1,4-дюймовым сенсором, поддерживающей многоуровневый оптический зум и обработку изображений на основе искусственного интеллекта. Стандартные модели, в свою очередь, получили 108-мегапиксельную основную камеру, рассчитанную на съёмку в широком диапазоне фокусных расстояний.

Вся серия также предлагает инструменты ИИ-редактирования фотографий, функцию Dynamic Shots 2.0 для съёмки динамичных сцен и быстрые инструменты обмена контентом в социальных сетях.

Производительность, связь и дисплеи

С точки зрения производительности Redmi Note 15 Pro+ 5G работает на платформе Snapdragon 7s Gen 4 с системой охлаждения Xiaomi IceLoop. Остальные модели, в зависимости от региона, оснащаются процессорами Snapdragon или MediaTek.

Все устройства серии поддерживают Google Gemini и Circle to Search, а некоторые модели получили функции Xiaomi HyperAI и Offline Communication, позволяющие передавать голосовые сообщения на короткие расстояния без покрытия сети при поддерживаемых условиях.

Диагонали экранов варьируются от 6,77 до 6,83 дюйма. AMOLED-панели обеспечивают частоту обновления до 120 Гц, высокую яркость и сертификацию TÜV для защиты зрения.

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 15 4G пришёл на смену Redmi Note 14 4G, получив обновлённый дизайн и улучшенные характеристики. Смартфон оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит.

Устройство работает на базе MediaTek Helio G100 Ultra в связке с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и накопителем объёмом до 512 ГБ (UFS 2.2).

Основная камера двойная:

108 Мп – основной сенсор (1/1,67″);

2 Мп – датчик глубины.

Фронтальная камера – 20 Мп. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержка быстрой зарядки 33 Вт. Размеры: 164 × 75,42 × 7,35 мм, вес – 178 грамм. Стоимость – от €199 за версию 6/128 ГБ.

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G пришёл на смену Redmi Note 14 5G, сохранив 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080p и частотой 120 Гц, но увеличив пиковую яркость до 3200 нит. В качестве процессора используется Snapdragon 6 Gen 3, обеспечивающий около 20% прироста производительности по сравнению с предыдущим поколением.

Основная камера двойная:

108 Мп – основной датчик;

8 Мп – ультраширокоугольный модуль.

Фронтальная камера – 20 Мп. Ёмкость аккумулятора увеличена до 5520 мАч, быстрая зарядка – 45 Вт.

Цены:

6/128 ГБ – €249,90;

8/256 ГБ – €279,90.

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 15 Pro 4G не предлагает значительных изменений. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит.

Основная камера двойная:

200 Мп – основной датчик;

8 Мп – ультраширокоугольный модуль.

Фронтальная камера – 32 Мп. Процессор обновлён до MediaTek Helio G200 Ultra, обеспечивающего минимальный прирост производительности. Ёмкость аккумулятора увеличена до 6500 мАч, зарядка – 45 Вт. Цена в Европе – от €349,90 за версию 8/256 ГБ.

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G получил обновлённый дизайн с плоским экраном. Диагональ дисплея – 6,83 дюйма, разрешение – 2772 × 1280 пикселей. Смартфон работает на Dimensity 7400 Ultra, предлагая умеренный прирост производительности относительно Dimensity 7300 Ultra. Ёмкость аккумулятора – 6580 мАч, быстрая зарядка – 45 Вт.

Основная камера двойная:

200 Мп – основной датчик;

8 Мп – ультраширокоугольный модуль.

Фронтальная камера – 20 Мп. Размеры: 163,6 × 78,1 × 7,8 мм, вес – 211 грамм. Цена в Европе – €379 за версии 8/256 ГБ и 8/512 ГБ.

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Флагман линейки Redmi Note 15 Pro+ 5G оснащён 6,83-дюймовым дисплеем с разрешением 2722 × 1280 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит. Устройство работает на Snapdragon 7s Gen 4, оснащено аккумулятором 6500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт.

Основная камера двойная:

200 Мп – основной датчик;

8 Мп – ультраширокоугольный модуль.

Фронтальная камера – 32 Мп. Размеры: 163,3 × 78,3 × 7,9 мм, вес – 211 грамм. Цена в Европе – €499 за версии 8/256 ГБ и 12/512 ГБ.