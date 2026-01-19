Стало известно, как вспышка на Солнце отразилась на аппаратах в космосе

Радиационная нагрузка на космические аппараты 50-кратно увеличилась после массового потока ускоренных протонов, пришедших от Солнца к орбите Земли в результате последней солнечной вспышки высочайшего класса.

© NASA

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"К орбите Земли массово пришли ускоренные протоны от Солнца, сформировав эффект "снежного шторма" на снимках космических телескопов - один из самых достоверных признаков приближающегося к Земле быстрого выброса плазмы. <...> Плотность протонов с энергией выше 10 МэВ в окрестностях Земли возросла за последние сутки более чем в 1 000 раз. "Красный уровень", начиная с которого отмечается опасное воздействие частиц высоких энергий на электронику космических аппаратов, превышен в настоящее время примерно в 50 раз и продолжает расти, что наблюдается только при прямом воздействии самых крупных солнечных вспышек на Землю", - говорится в сообщении.

В лаборатории добавили, что показатель выходил на схожие значения всего два раза в 2025 году: 1 июня и 12 ноября 2025 года. В обоих случаях "снежный шторм" предшествовал очень сильным ударам по Земле и магнитным бурям уровня выше G4, начинавшимся в течение суток после прихода частиц.

Первая в 2026 году вспышка на Солнце была зарегистрирована вечером в воскресенье и достигала мощности высочайшего класса - уровня Х1.9, сообщили ранее ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.