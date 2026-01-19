Ученые РФ нашли способ строить жилье из снега для освоения Арктики

Освоение Арктики осложняется экстремальным климатом и удаленностью. Доставка стройматериалов и возведение инфраструктуры являются крайне дорогими и сложными. Традиционные методы — резка иглу или формирование в опалубке — требуют особого снега и теряют теплоизоляцию при оттепели.

Ученым пермского политехнического университета (ПНИПУ) удалось построить экспериментальную хижину и доказать ее высокие теплоизоляционные свойства и долговечность.

Лежащий в Арктике снег хорошо держит тепло. Люди выработали два основных подхода для строительства из него. Первый — возведение конструкций из вырезанных блоков. Второй — формовка блоков с помощью опалубки с последующим уплотнением. При этом классические методы имеют фундаментальные недостатки — зависимость от наличия плотного ветрового наста и непозволительную трату времени и сил в критической ситуации. Кроме этого, при оттепели структура снега разрушается, теплопроводность резко растет, укрытие быстро утрачивает изоляционные свойства, пояснили «Свободной Прессе» в пресс-службе вуза.

До этого специалисты ПНИПУ разработали технологию прессования снега с одновременным подплавлением его поверхности. Теперь провели серию экспериментов, в ходе которых построили из таких блоков полноразмерную хижину и доказали ее реальные теплоизоляционные свойства и долговечность.

Для возведения сооружения использовалась подогреваемая опалубка — два листа фанеры с нагревательными элементами. Засыпанный между ними снег уплотняется, а легкий нагрев подтапливает поверхность, создавая монолитный блок с прочной ледяной коркой. Из таких заготовок ученые построили экспериментальную иглу высотой около 1,8 метра со стенами толщиной почти 0,65 метра.

Кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики ПНИПУ Олег Зверев в беседе со уточнил «СП», что в течение десяти дней лампа накаливания мощностью 75 Ватт непрерывно работала внутри. Было установлено, что температура воздуха в хижине поднялась с -21°C до +1°C. Такой рост стал доказательством того, что тепла одного человека достаточно, чтобы создать в снежном укрытии жизнеспособные условия. Тепла двух-трех человек будет достаточно для поддержания в таком укрытии уже комфортной плюсовой температуры.

Ранее астрономы обнаружили необычные изменения в поведении межзвёздного объекта 3I/ATLAS.