Назван лидер китайского рынка смартфонов

Lenta.ruиещё 2

Продажи смартфонов Apple выросли в КНР в четвертом квартале 2025 года на 28 процентов, благодаря чему американская компания стала лидером китайского рынка этого вида продукции. Соответствующие данные аналитической компании Counterpoint приводит «Интерфакс».

Назван лидер китайского рынка смартфонов
© Global Look Press

Причиной такой динамики специалисты назвали популярность iPhone 17 в период зимних праздников. При этом отмечается, что продажи смартфонов таких популярных китайских марок, как Huawei, Xiaomi и Honor, наоборот, снизились в октябре-декабре.

В целом рынок смартфонов в стране сократился в указанный период на 1,6 процента, а за весь 2025 год вырос на 0,6 процента, до 285 миллионов реализованных устройств, говорится в материалах.

Ранее стало известно, что рост экономики Китая составил в прошлом году 5 процентов, в том числе на 5,4 процента вырос сектор сферы услуг.