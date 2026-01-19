Летящий к Земле выброс солнечной плазмы сняли на видео

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовала видео выброса солнечной плазмы. По данным ученых, он спровоцирует на Земле магнитную бурю класса G3/G4, которая начнется 20 января.

Как уточнили в лаборатории, плазменное облако летит фронтально в сторону Земли.

Ученые отметили, что начальная скорость плазмы в момент ухода от Солнца составляет около 2000 километров в секунду - это очень быстро.

На видео можно увидеть отходящее от солнца плазменное облако.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии опубликовала видео, на котором аппараты ученых зафиксировали на Солнце первую в этом году вспышку высочайшего балла X.

По данным ученых, взрыв был довольно крупным. По сути, в него была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров.

Напомним, что силу магнитных бурь оценивают по шкале из пяти уровней от G1 до G5. Согласно ей, G3 - это сильные магнитные бури, а G4 - очень сильные.