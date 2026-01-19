Летящий к Земле выброс солнечной плазмы сняли на видео

Российская Газета

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовала видео выброса солнечной плазмы. По данным ученых, он спровоцирует на Земле магнитную бурю класса G3/G4, которая начнется 20 января.

Как уточнили в лаборатории, плазменное облако летит фронтально в сторону Земли.

Ученые отметили, что начальная скорость плазмы в момент ухода от Солнца составляет около 2000 километров в секунду - это очень быстро.

На видео можно увидеть отходящее от солнца плазменное облако.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии опубликовала видео, на котором аппараты ученых зафиксировали на Солнце первую в этом году вспышку высочайшего балла X.

По данным ученых, взрыв был довольно крупным. По сути, в него была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров.

Напомним, что силу магнитных бурь оценивают по шкале из пяти уровней от G1 до G5. Согласно ей, G3 - это сильные магнитные бури, а G4 - очень сильные.