В России впервые оценили возраст отложений озера Китеж в Антарктиде

Российские ученые впервые оценили возраст самых верхних слоев отложений озера Китеж, расположенного в Антарктиде, и показали, как быстро они растут.

© РАН

Об этом сообщили ТАСС в Министерстве науки и высшего образования РФ.

"Российские ученые впервые оценили возраст современных отложений озера, расположенного в Антарктиде. Оказалось, что верхние 10 см осадков водоема образовались за примерно 150 лет. При этом скорость образования отложений варьировала от 0,3 до 1,3 мм в год, что в ряде случаев превышает аналогичные данные для северных широт, в том числе Арктики", - отметили Минобрнауки.

Российские лимнологи - ученые-озероведы в рамках Российской Антарктической экспедиции побывали на острове Кинг-Джордж, расположенной в западной части Антарктики, где отобрали пробы донных отложений озера Китеж вблизи полярной станции Беллинсгаузен. Этот водоем является самым крупным на острове и имеет важное значение для полярников из России, которые берут из него питьевую воду.

"Обычно при изучении озер на севере России мы всегда отбирали пробы с самых глубоких мест и делили колонки на слои по 1 см. В Антарктиде же мы пошли еще дальше и для оценки возраста самые верхние слои разделили по 0,5 см. Так детально отложения озер во всей Антарктике не исследовал еще никто", - цитирует Минобрнауки одного из авторов исследования, заведующего лабораторией Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Захара Слуковского.

Ученые также сделали полный геохимический анализ образцов, включая оценку накопления радионуклидов свинца и цезия, и выяснили, что донные отложения озера Китеж относятся к органоминеральному типу, где органика представлена, в основном, отмершими подводными лишайниками, мхами и немногочисленным планктоном.

"Благодаря измерениям концентраций изотопов и главным образом свинца мы смогли оценить возраст отложений и скорость седиментации в озере за последние 150 лет. Именно за такое время приблизительно с 1870-х по 2022 год образовались самые верхние 10-11 см отложений озера Китеж. Оценка возраста более глубоких слоев уже весьма условна из-за аналитических ограничений метода. Однако главное, что мы впервые для всей Антарктики оценили возраст донных отложений в озере. Ранее такое делали только на примере прибрежных морей", - уточнил Слуковский.

Ученые отметили, что за последние пару десятков лет рост отложений в озере увеличился, что может быть связано с деятельностью человека: как на водосборе из-за влияния полярных станций, так и под влиянием более глобальных процессов, включая изменения климата.