Ученый рассказал о засекреченном архиве США по изучению НЛО

США десятилетиями накапливали засекреченные данные по НЛО, часть из них уже рассекречена, но значительный массив информации остается недоступным, заявил aif.ru астроном и популяризатор науки Александр Киселев.

По его словам, в архивах хранятся отчеты пилотов, данные радаров и другие материалы. Эксперт подчеркнул, что секретность не является доказательством сокрытия инопланетян. Основные причины — защита источников, методов сбора информации, военных технологий и соображения национальной безопасности.

Киселев отметил, что сенсационный миф о «секретном архиве пришельцев» имеет реальную основу — это большой объем непубличных данных о неопознанных явлениях, которые часто находят обычное объяснение.

Ранее американский астроном Дрю Досс сообщил о новых аномалиях в поведении межзвездного объекта 3I/ATLAS. По его данным, яркость объекта после прохождения ближайшей точки к Солнцу (перигелия) остается значительно выше расчетных значений. Как уточнил специалист, это явление может быть связано с необычным составом кометы или объясняться наличием «антихвоста».