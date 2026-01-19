Kyodo: в Японии отложили запланированный перезапуск крупнейшей в мире АЭС

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Запланированный на 20 января перезапуск 6-го реактора крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", расположенной в японской префектуре Ниигата, отложен из-за неполадок в системе сигнализации. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

17 января компания-оператор АЭС TEPCO провела испытания системы извлечения регулирующих стержней. В состоянии, когда один стержень уже был извлечен, был извлечен еще один стержень, но сигнализация, которая должна была сработать при этом, не активировалась. Как пояснила позднее сама компания, это произошло из-за неверной настройки системы сигнализации.

Специалисты проводят соответствующие проверки, однако на это уйдет несколько дней. В этой связи было принято решение отложить запланированный перезапуск. Его новые сроки пока не называются.

Ранее местные власти официально одобрили перезапуск двух реакторов АЭС "Касивадзаки-Карива". На ней установлено семь реакторов общей мощностью 8,2 ГВт, что делает ее крупнейшей в мире. Однако, все энергоблоки были остановлены в 2012 году.

До весны 2011 года в Японии действовали 54 атомных реактора, которые вырабатывали треть потребляемой электроэнергии. После аварии на АЭС "Фукусима-1" все они были остановлены. Сейчас в стране идет частичный перезапуск атомных станций с соблюдением новых повышенных мер безопасности. В настоящее время в стране действуют 14 реакторов, и их число постепенно увеличивается.