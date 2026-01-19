SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник, 19 января, успешно вывела на орбиту новую партию из 29 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом в социальной сети X сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

По ее информации, запуск был совершен с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Спутники отделились от второй ступени ракеты примерно через час после старта и вышли на заданную орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила более 10,5 тыс. спутников. Некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты, в то время как свыше 9,1 тыс. спутников остаются на орбите в рабочем состоянии. В настоящее время SpaceX имеет разрешение на запуск 12 тыс. спутников и планирует развернуть более 30 тыс. аппаратов для обеспечения всего мира быстрым интернетом. Общие инвестиции в этот проект оцениваются примерно в $10 млрд.

16 января генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов рассказал, что спутник «Зоркий», который представляет собой аналог Starlink, запустят в серийное производство уже в текущем году.

Также он отметил, что к 2027 году будет развернута орбитальная группировка аппаратов из более 300 спутников. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что очень важно обеспечить связью все территории, не покрытые наземными сетями связи.

