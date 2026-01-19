Рынок смартфонов в России рухнул

Рынок смартфонов в России по итогам 2025-го сократился на 19-25% в годовом выражении. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные аналитиков дистрибьютора Fplus и "М.Видео".

По данным собеседников газеты, за 2025 год в РФ было продано 24,2 млн устройств на сумму 588 млрд рублей, тогда как годом ранее - 29,8 млн смартфонов на 720 млрд рублей.

В "М.видео" уточнили, что в розничной продаже рынок возглавил бренд Redmi с долей 18%, далее идут Samsung (12%), а также Tecno и Realme (по 11%). В денежном выражении лидером, по данным компании, остается Apple с долей 27%, на втором месте - Samsung (21%), у Redmi и Tecno - 11% и 7% соответственно.

В свою очередь Fplus определил лидерство в штуках за Xiaomi с долей 22%, второе место занял Samsung, третье разделили Tecno и Realme. В тройку лидеров по выручке, как отмечает дистрибьютор, вошли Apple, Samsung и Xiaomi.