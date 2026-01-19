РКН внедрит фильтрацию интернет-трафика с применением ИИ

Forbes: РКН планирует внедрить фильтрацию интернет-трафика с применением ИИ

Роскомнадзор планирует в 2026 году создать и внедрить механизм фильтрации интернет-трафика с использованием инструментов машинного обучения, пишет Forbes, ознакомившийся с планом цифровизации ведомства. На эти цели, по данным издания, предусмотрено 2,27 млрд рублей.

План цифровизации РКН был направлен на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию 26 декабря, отмечает Forbes.

"Мы не можем ничего нового сказать по теме", - заявили изданию в Роскомнадзоре.

Источник, близкий к аппарату вице-премьера Дмитрия Григоренко, пояснил Forbes, что с 2025 года федеральные ведомства обязаны отчитываться по проектам, связанным с внедрением ИИ-технологий, поэтому включение таких инициатив в программы цифровой трансформации "не удивляет". При этом, по его словам, РКН может стремиться использовать машинное обучение для более эффективного выявления запрещенного контента и VPN-сервисов.

"Насколько это выполнимо на практике и эффективно с финансовой точки зрения, с учетом необходимости доработки ТСПУ (технических средств противодействия угрозам - прим. ТАСС), не очевидно", - отметил он.

Сейчас фильтрацию интернет-трафика обеспечивают ТСПУ, которые РКН устанавливает и обслуживает на сетях операторов связи. Помимо этого, действует реестр запрещенных сайтов, напоминает издание.