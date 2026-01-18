Магнитные бури достигнут класса G3/G4 20 января

Выброс солнечной плазмы спровоцирует ко вторнику на Земле магнитную бурю класса G3/G4. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Выброс летит фронтально в сторону Земли. <...> Предварительно, придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь - G3/G4", - говорится в Telegram-канале лаборатории.

Отметка G4 означает "очень сильно" по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Отмечается также, что "нижняя граница зоны полярных сияний - до 50 градусов".