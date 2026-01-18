Первая с начала года вспышка высочайшего балла X происходит на Солнце

Вспышка высочайшего балла - X - происходит в настоящее время на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

© NASA

"Вспышка высшего балла X происходит прямо сейчас", - говорится в публикации.

Уточняется, что космическое событие фиксируется в области 4341 - в центре видимого солнечного диска напротив Земли.

Отметим, что с 1 января сообщений о вспышках балла X не поступало.

Вспышки на Солнце по силе рентгеновского излучения делятся на несколько классов: Х - самые мощные, М - средние, С - слабые, А и В - почти незаметные. При переходе к следующей букве мощность растет в 10 раз.

Вспышки, как правило, предшествуют магнитным бурям. Их провоцируют облака солнечной плазмы, достигающие Земли.