Гражданам РФ могут разрешить предъявлять водительские права через MAX

Российским водителям могут разрешить предоставлять регистрационные документы на авто и водительские удостоверения через платформу MAX, пишет РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Согласно проекту, россиянам могут разрешить предъявлять регистрационные документы на авто и водительские удостоверения через многофункциональный сервис обмена информацией МАХ.

В частности, водители смогут демонстрировать сведения с помощью двухмерного штрихкода при взаимодействии с «Госуслугами».

Соответствующие изменения планируют внести в правила дорожного движения РФ, приравняв данный способ к предъявлению документов.

Разработчики пояснили ранее, что запуск нового сервиса упростит процедуру подтверждения права на управление транспортом, а также повысит степень цифровизации отношений, связанных с безопасностью дорожного движения.