«Роскосмос» и NASA обсудят сроки сведения МКС с орбиты

«Роскосмос» и NASA договорились обсудить график сведения Международной космической станции с орбиты в течение года.

Об этом сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Сейчас новый администратор NASA назначен. Я думаю, что в течение года переговорим», — приводит его слова РИА Новости.

Прежде стороны ориентировались на завершение работы станции в 2028 году и её сведение с орбиты до 2030 года, однако теперь эти сроки будут дополнительно обсуждаться.

Ранее Баканов обменялся контактами с новым главой NASA Джаредом Айзекманом.

До этого США досрочно передали России командование МКС из-за эвакуации астронавта.

9 января стало известно, что экипаж Crew-11 досрочно вернут с МКС на Землю из-за проблем со здоровьем, возникших у одного из находящихся на станции астронавтов.