«Роскосмос» и NASA обсудят сроки сведения МКС с орбиты

«Роскосмос» и NASA в течение года обсудят сроки сведения МКС с орбиты
«Роскосмос» и NASA договорились обсудить график сведения Международной космической станции с орбиты в течение года.
Об этом сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов.
«Сейчас новый администратор NASA назначен. Я думаю, что в течение года переговорим», — приводит его слова РИА Новости.
Прежде стороны ориентировались на завершение работы станции в 2028 году и её сведение с орбиты до 2030 года, однако теперь эти сроки будут дополнительно обсуждаться.
Ранее Баканов обменялся контактами с новым главой NASA Джаредом Айзекманом.
До этого США досрочно передали России командование МКС из-за эвакуации астронавта.
9 января стало известно, что экипаж Crew-11 досрочно вернут с МКС на Землю из-за проблем со здоровьем, возникших у одного из находящихся на станции астронавтов.