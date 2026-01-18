Представлен люксовый дверной замок Huawei с позолотой и «нефритом»

Huawei представила премиальный умный дверной замок Smart Door Lock X1 Golden Jade Edition, выделяющийся дизайнерским корпусом с позолоченными элементами и декоративными вставками, стилизованными под нефрит. Об этом сообщает GizmoChina.

В конструкции используются керамические пластины с отделкой, имитирующей нефритовую текстуру, а также табличка с названием модели, покрытая 24-каратным золотом. Устройство работает под управлением HarmonyOS 6.0 и поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi и Bluetooth 5.0, что обеспечивает интеграцию с экосистемой умного дома компании.

Замок оснащен встроенным аккумулятором емкостью 10 000 мАч, который, по оценке производителя, обеспечивает автономную работу в течение пяти–семи месяцев. На случай разрядки предусмотрены резервное питание от AA-батареек и порт USB-C для аварийной подзарядки.

В Smart Door Lock X1 Golden Jade Edition имеется механический цилиндр класса C и расширенный набор цифровых защитных функций. Среди них — ввод пароля, защита от атак с использованием «черного ящика», автоматическая фиксация снимков при выходе, обнаружение подозрительной активности, защищенное микроядро и выделенный чип безопасности, отвечающий за аутентификацию при загрузке устройства. Корпус замка защищен от влаги по стандарту IPx5 и дополнительно оснащен солнцезащитным покрытием.

Рекомендованная розничная цена модели составляет 20 тыс. юаней (около 223 тыс. руб.).