Nothing показала концепт трифолд-смартфона с корпусом из кевлара

Компания Nothing представила один из самых необычных концептов в своей истории — смартфон с тройным экраном, модульной архитектурой и корпусом из кевлара. Проект был вдохновлён идеями популярного стримера IShowSpeed и превратился из фанатской инициативы в полноценный инженерный эксперимент. Устройство не предназначено для серийного производства и служит демонстрацией потенциала будущих нишевых смартфонов, объединяя масштаб разработки с технологической смелостью флагманских решений.

Концепт выполнен в формате трифолда с тремя отдельными дисплеями. Один из них съёмный и способен работать автономно, выполняя роль отдельной камеры для стриминга. Такое решение позволяет одновременно отображать чат, основной контент и показатели трансляции.

На задней панели размещено магнитное кольцо для подключения дополнительных объективов. В результате проект демонстрирует гармоничное сочетание функциональности и продуманного инженерного дизайна, ориентированного на реальные сценарии использования.

Особый акцент сделан на прочности и выборе материалов. Один из экранов защищён сапфировым стеклом, углы усилены термопластичным эластомером, а корпус выполнен из кевлара с применением термостойкой эпоксидной смолы. Внутри предполагается установка двух процессоров Snapdragon 8 Elite, трёх аккумуляторов и двойных титановых шарниров. Себестоимость комплектующих оценивается в $1 838, однако разработка платформы и модульной камеры обошлась в десятки миллионов долларов. Проект подчёркивает стремление Nothing к экспериментам и формированию будущего нишевых устройств, где инновации и специализированные сценарии важнее массового рынка.