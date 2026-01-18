Теперь официально: бесплатная версия ChatGPT начнет показывать рекламу

OpenAI объявила, что в ближайшие недели в ChatGPT появится реклама. При этом компания уверяет: объявления не будут влиять на то, какие ответы генерирует чат-бот.

Реклама будет показываться только пользователям бесплатной версии и дешевого тарифа ChatGPT Go. Подписчики уровней Plus, Pro, Business и Enterprise её не увидят. Предполагается, что объявления будут размещаться внутри ответов — скорее всего, внизу текста — и будут «чётко помечены».

OpenAI объясняет, что доход от рекламы поможет финансировать разработку более продвинутого ИИ и сделать такие технологии «доступнее для всех».

Компания также подчёркивает, что данные пользователей не передаются рекламодателям. Переписка остаётся конфиденциальной. При желании пользователь может удалить данные, которые используются для показа рекламы.

Реклама также не будет появляться в диалогах на «чувствительные темы», например о здоровье или политике.