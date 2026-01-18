Флагманская видеокарта NVIDIA сравнялась по цене с готовым топ-ПК

Стоимость флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 на рынке США достигла уровня, при котором отдельная карта продается практически по цене готового ПК с той же конфигурацией. Об этом сообщает портал Videocardz.

Журналисты заметили, что фактические цены начинаются примерно с $3500, однако в большинстве розничных сетях минимальный ценник составляет $3900–4000. При этом на рынке все еще встречаются готовые сборки с GeForce RTX 5090 по цене около $4500. Причем речь идет о полноценных топовых сборках с премиальными компонентами и большим объемом памяти.

Эксперты отмечают, что дисбаланс связан с разной динамикой ценообразования: стоимость отдельных комплектующих меняется быстрее, чем цены на готовые ПК и ноутбуки. С учетом текущих тенденций, удорожание уже готовых сборок в ближайшее время может составить $1000 и более.

Такая ситуация возникла из-за кризиса памяти, возникшего в связи с тем, что производственные мощности DRAM и HBM заняты заказами для ИИ-ускорителей, из-за чего игровые видеокарты от NVIDIA и других вендоров получают память по остаточному принципу. Дефицит и рост себестоимости чипов памяти разогнал цены как на сами видеокарты, так и на отдельные модули ОЗУ, SSD и прочие компоненты.