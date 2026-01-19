В Китае приземлился поврежденный метеоритом космический корабль

Поврежденный микрометеоритом космический корабль «Шэньчжоу-20» благополучно вернулся на Землю 19 января, сообщило в понедельник «Синьхуа».

Посадка произошла на полигоне Дунфэн во Внутренней Монголии в 9:34 по пекинскому времени (04:34 мск). По данным проверки на месте, внешний вид спускаемого аппарата в целом нормальный, состояние оборудования и предметов внутри хорошее. Таким образом, крупнейшую нештатную ситуацию в китайской пилотируемой космонавтике можно считать исчерпанной.

Как напоминает управление программы пилотируемых космических полетов Китая, «Шэньчжоу-20» был запущен 24 апреля 2025 года с космодрома Цзюцюань и успешно состыковался с космической станцией. В начале ноября возвращение корабля было отложено из-за предположительного столкновения с мелкими космическими частицами, после чего он остался на орбите для проведения осмотра и проверки.

Во время выхода в открытый космос 9 декабря тайконавты с помощью высокоточной камеры провели детальную съемку трещин на иллюминаторах спускаемого аппарата «Шэньчжоу-20». Кроме того, они повысили его термостойкость и герметичность, установив внутри комплект для устранения повреждений иллюминаторов, привезенный ими с Земли.

Тем не менее, после имитационного моделирования и испытаний центр управления полетами решил не рисковать и вернуть корабль в автономном режиме. 19 января в 0:23 «Шэньчжоу-20» отстыковался от космической станции и взял курс на Землю. Общее время пребывания аппарата на орбите составило 270 дней.

Экипаж «Шэньчжоу-20» благополучно вернулся на корабле «Шэньчжоу-21» 14 ноября, а 25-го в космос отправился «Шэньчжоу-22», что стало первым в истории пилотируемой космонавтики Китая успешным неплановым запуском.

Функцию резервного челнока возьмет на себя «Шэньчжоу-23», который уже доставлен на космодром Цзюцюань. Скоро с завода туда привезут ракету-носитель «Чанчжэн-2F».