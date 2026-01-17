Компания Infinix готовится представить смартфон Note Edge на глобальном рынке до конца января. Накануне анонса в сети появились изображения устройства, раскрывающие дизайн и цветовые варианты новинки. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Смартфон будет доступен в оранжевом, синем, белом или серебристом, а также черном цветах. Кроме того, ожидается версия в зеленом исполнении.

Наиболее заметным стал оранжевый вариант, который, по мнению GizmoChina, может стать одним из самых популярных, поскольку отсылает к ярким дизайнерским решениям конкурентов вроде iPhone 17 Pro. На сходств с этой моделью также указывает массивный прямоугольный блок камеры Note Edge.

На передней панели размещен OLED-дисплей с изогнутыми краями, а на правой грани корпуса выделяется дополнительная кнопка зеленого цвета. За звук отвечают стереодинамики, настроенные при участии JBL.

Устройство отличается тонким корпусом толщиной около 7,2 мм, при этом внутри установлена батарея емкостью 6500 мАч. Задняя панель имеет перламутровое покрытие, благодаря чему поверхность по-разному отражает свет под разными углами.

Официальные характеристики Infinix пока не раскрывает, однако, по данным бенчмарка Geekbench, смартфон может получить новый процессор Dimensity 7100, 8 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 16.