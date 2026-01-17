OpenAI запустила дешевую подписку на ChatGPT с рекламой

Компания OpenAI объявила о глобальном запуске бюджетной подписки ChatGPT Go стоимостью $8 (примерно 600 руб. по курсу на 17 января 2026 года). Ранее этот тариф был доступен лишь в Индии и некоторых других странах, а теперь во всех регионах, где ChatGPT официально работает в принципе, включая США. Об этом сообщает издание MacRumors.

ChatGPT Go предлагает расширенный доступ к модели GPT-5.2 Instant, увеличивая лимиты сообщений, загрузок файлов и генерации изображений в десять раз по сравнению с бесплатной версией. Также пользователи получают более долгосрочное хранение диалогов. Продвинутая модель GPT-5.2 Thinking по-прежнему доступна только в подписках Plus и Pro.

Одновременно с этим OpenAI сообщила о начале тестирования рекламы в бесплатной версии ChatGPT и в тарифе Go. Эксперимент стартует в ближайшие недели в США и затронет только авторизованных совершеннолетних пользователей. Подписки Plus, Pro и корпоративные версии сервиса останутся без рекламы.

Рекламные блоки будут появляться внизу ответов при наличии релевантных предложений, с четкой маркировкой и возможностью скрыть объявление. В OpenAI подчеркнули, что реклама не повлияет на содержание ответов и не будет показываться в диалогах на чувствительные темы, а данные пользователей не станут передаваться рекламодателям.