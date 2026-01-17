“Универсальный язык”: раскрыт лучший способ общения с инопланетянами

Встретится ли человечество с внеземными «братьями по разуму» или нет – это еще бабушка надвое сказала. Но даже если встреча такая и произойдет, то возникает вопрос: а удастся ли найти с инопланетянами общий язык. И над этой проблемой ломают голову ученые мужи.

Группа австралийских ученых раскрыла, как человечество может научиться разговаривать с инопланетянами, и ответ можно найти прямо здесь, на Земле, пишет британский таблоид Daily Mail.

Если люди действительно вступят в контакт с внеземной жизнью, это, вероятно, потребует отправки сообщений через огромные расстояния межзвездного пространства. Вопрос для ученых, занимающихся изучением отдаленных цивилизаций, заключается в том, как вообще возможно такое общение, если у нас нет общего языка.

Теперь ученые говорят, что люди, возможно, смогут разработать "универсальный язык" с неожиданной помощью от скромной медоносной пчелы, рассказывает Daily Mail. Ученые утверждают, что пчелы, обладающие шестью ногами, пятью глазами и радикально отличающейся социальной структурой, являются одними из самых близких к инопланетянам существ, которые есть у нас на Земле.

При этом, продолжает издание, хотя у людей и пчел совершенно разный мозг, у тех, и у других выработались сложные методы общения и сотрудничества. Что еще более важно, новые исследования показывают, что у пчел есть еще одна очень важная общая черта с людьми - способность к математике. Основываясь на этом удивительном открытии, ученые полагают, что математика может стать основой универсального языка.

Одной из серьезных проблем при общении с инопланетянами являются огромные расстояния, отмечает Daily Mail. Учитывая, что ближайшая к солнцу звезда находится на расстоянии 4,4 световых лет, для отправки сообщения и получения ответа потребуется как минимум 10 лет.

Это делает непрактичными попытки выучить язык инопланетян с нуля, как в научно-фантастическом фильме "Прибытие" (2016), снятом Дени Вильнёвом по сценарию Эрика Хайссерера. Вместо этого ученые хотят разработать универсальный язык, который был бы понятен любому виду, независимо от способа общения.

Чтобы найти решение этой загадки, исследователи задались вопросом, как мы могли бы общаться с одним из самых похожих на инопланетян видов, живущих на Земле.

Соавтор исследования доктор Адриан Дайер из Университета Монаша рассказал Daily Mail: "Поскольку пчелы и люди разделены примерно 600 миллионами лет в эволюционном плане, у нас развилась совершенно разная физиология, размер мозга, культура".

Однако, несмотря на эти огромные различия, и люди, и пчелы, похоже, имеют схожие базовые представления о математике. В предыдущих исследованиях доктор Дайер и его соавторы обнаружили, что пчелы обладают способностью усваивать математические концепции.

Исследователи провели эксперименты, в ходе которых пчелы могли участвовать в математических тестах и получать в награду сахарную воду. В ходе этих испытаний пчелы продемонстрировали способность складывать и вычитать, различать четные и нечетные величины, и даже продемонстрировали понимание значения "ноль". Невероятно, пишет Daily Mail, но пчелы даже продемонстрировали способность связывать абстрактные символы с числами, что является очень простой версией того, как люди усваивают арабские цифры. Тот факт, что столь разные организмы разделяют математические концепции с людьми, подтверждает теорию о том, что математика может быть универсальным языком.

Идея о том, что математика может быть основой инопланетного общения, не нова, комментирует Daily Mail. На самом деле, обложки "Золотых пластинок", которые сопровождали космические зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2", запущенные в дальний космос в 1977 году, были украшены математическими и физическими величинами. Напомним, что речь идет о позолоченной информационной пластинке с записью звуковых и видеосигналов, упакованной в алюминиевый футляр. Диаметр покрытой золотом (для предохранения от эрозии под действием космической пыли) пластинки был около 30 см. Вместе с пластинкой в футляр упакованы фонографическая капсула и игла для воспроизведения записи. На футляре была выгравирована схема, изображающая установку иглы на поверхности записи, скорость проигрывания и способ преобразования видеосигналов в изображение.

Аналогичным образом, когда полвека назад исследователи передали в космос радиосообщение из обсерватории Аресибо, оно содержало 1679 нулей и единиц, которым было приказано передать числа от 1 до 10 и атомные номера элементов, входящих в состав ДНК. Напомним, что радиосигнал был послан 16 ноября 1974 года из обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико) в направлении шарового звёздного скопления М13, находящегося на расстоянии 25 000 световых лет в созвездии Геркулеса. Сообщение длилось 169 секунд.

Однако ученые не были уверены, будут ли инопланетяне обладать достаточно схожими математическими понятиями, чтобы понять эти сообщения, напоминает Daily Mail.

Так вот, в своей новой статье исследователи утверждают, что полученные ими данные о пчелах свидетельствуют о том, что математика действительно универсальна. Доктор Дайер говорит: "Когда мы тестировали пчел на математических задачах, и они смогли понять, как решить поставленные нами вопросы, это было очень интересно и убедительно, что инопланетный вид может обладать схожими способностями. Теперь, когда мы знаем, что математические задачи могут решать пчелы, у нас есть веская основа для размышлений о том, как попытаться наладить контакт с инопланетным разумом".

Что касается того, как может выглядеть этот язык, доктор Дайер говорит, что он может быть очень похож на математику, которую большинство из нас использует каждый день: "Математика, которая была впервые разработана философами для более эффективного решения сложных задач, уже является языком, которым мы, люди, пользуемся каждый день. На простом уровне информация в двоичном коде была бы началом, затем, подобно тому, как мы, люди, изучаем язык с помощью множества "маленьких шагов", мы учимся вместе с другими видами создавать общепонятную языковую структуру”.