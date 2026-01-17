НАСА завершило подготовку мегаракеты Orion к запуску на Луну

Американское космическое агентство НАСА завершило подготовку мегаракеты Orion с ракетой-носителем SLS для первой пилотируемой лунной миссии программы "Артемида". Об этом агентство сообщило на своей странице в соцсети X.

"Всего несколько недель осталось до запуска второй миссии "Артемиды II", в рамках которой мы отправим астронавтов вокруг Луны — дальше, чем когда-либо совершал полет любой экипаж", — написано в публикации.

В НАСА уточнили, что четверо астронавтов отправятся в десятидневный полет вокруг Луны для проверки систем, которые позволят людям в дальнейшем вернуться на лунную поверхность в рамках миссии "Артемида III".

Кроме того, экипаж проверит работу систем корабля Orion: ручное управление, посадку капсулы. Астронавты также будут выступать в качестве испытуемых для медицинских исследований дальнего космоса, отметили в НАСА.

Первый этап лунной миссии "Артемида", в рамках которого был совершен полет, длился неполных 26 дней — тяжелую ракету SLS с кораблем Orion запустили с мыса Канаверал 16 ноября 2022 года, что стало первым за 50 лет стартом к земному спутнику корабля, способного нести на борту людей.

Программу "Артемида" утвердили в 2017 году, сам пилотируемый корабль Orion был разработан в начале 2000-х годов еще для предыдущей лунной миссии США "Созвездие".