Роскосмос оценил эффект нейросети GigaChat на орбите

Использование нейросети GigaChat позволило упростить проведение экспериментов на борту Международной космической станции примерно на 20%. Об этом сообщил ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По словам Баканова, нейросеть была доставлена на МКС вместе с кораблем "Союз МС-28" и сейчас активно помогает космонавтам в их повседневной работе. Руководитель госкорпорации отметил, что на станции выполняется большое количество научных экспериментов, и внедрение GigaChat заметно облегчило выполнение процедур.

Баканов также подчеркнул, что программное обеспечение нейросети будет и дальше дорабатываться, включая обновление версий. Кроме того, он поблагодарил Сбербанк за активное содействие в проекте интеграции искусственного интеллекта в работу МКС.

Ранее Роскосмос и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. GigaChat был отправлен на орбиту 27 ноября 2025 года. Предполагается, что нейросеть будет помогать космонавтам в формировании отчетов, работе с базами данных и обработке внутренних нормативных документов госкорпорации.