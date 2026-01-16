Роскомнадзор отверг применение новых мер по ограничению работы Telegram

Роскомнадзор прокомментировал информацию о том, что ведомство может ограничивать работу мессенджера Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, информация об ограничениях со стороны Роскомнадзора не соответствует действительности. Там подчеркнули, что в данный момент орган не замедляет работу мессенджера.

«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мессенджер Telegram столкнулся с частичными ограничениями работы в России. Издания сообщили, что Роскомнадзор начал замедление работы сервиса.