Ученые нашли в космосе железное облако, предсказывающее будущее Земли

Ученые нашли в космосе нечто похожее на гигантское «облако из чистого железа». Этот объект находится на расстоянии около 2400 световых лет от Земли, в созвездии Лиры. Находка может стать пугающим предсказанием возможного конца для Голубой планеты.

Исследователи из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона обнаружили огромный «железный слиток».

Астрономы предполагают, что это, скорее всего, то, что осталось от каменистой планеты, которую поглотила ее собственная звезда на последнем этапе жизни.

При этом через несколько миллиардов лет Солнце пройдет через похожий процесс. Когда у звезды начнет заканчиваться «топливо», она сильно раздуется. Ученые считают, что в этом процессе Солнце, вероятно, поглотит Меркурий, Венеру, и с высокой вероятностью — саму Землю, передает The Times.

