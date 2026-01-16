Смертельный яд назван возможной причиной зарождения жизни на Земле

Смертельно опасное для человека вещество может оказаться одним из ключевых участников зарождения жизни на Земле. Исследователи из Американского химического общества пришли к выводу, что цианистый водород - известный яд - в далеком прошлом мог запускать химические процессы, необходимые для появления первых живых систем.

Работа, опубликованная в журнале ACS Central Science, основана на компьютерном моделировании и лабораторных экспериментах. Ученые обратили внимание на цианистый водород не случайно: это соединение широко распространено во Вселенной и ранее уже обнаруживалось на кометах, а также в атмосферах планет и их спутников. Более того, при взаимодействии с водой оно способно участвовать в образовании аминокислот и других молекул, связанных с биологией.

В ходе моделирования команда под руководством Мартина Рама изучила поведение кристаллов цианистого водорода при экстремально низких температурах - условиях, характерных для ранней Земли и ледяных тел Солнечной системы. Выяснилось, что вещество может переходить в родственное соединение, изоцианид водорода. Этот процесс, по словам авторов, превращает кристаллы льда в своеобразные микроскопические "реакционные двигатели".

Эксперименты показали, что такие превращения могут происходить как за минуты, так и в течение нескольких дней. При этом поверхность кристаллов становится химически более активной, что повышает вероятность появления всё более сложных молекул. Именно такие соединения считаются строительными блоками будущей биохимии.

Исследователи полагают, что полученные результаты заставляют по-новому взглянуть не только на раннюю историю Земли, но и на так называемые ледяные миры за ее пределами. Возможно, они вовсе не химически "мертвы", как считалось раньше, а способны поддерживать процессы, ведущие к возникновению жизни.