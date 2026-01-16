Столетнюю загадку Фестского диска объяснили новой гипотезой

Фестский диск - один из самых загадочных артефактов древности, - возможно, вовсе не является текстом. Американский исследователь Константинос Рагазас из Школы Лоуренсвилла выдвинул гипотезу, согласно которой знаменитый минойский диск служил доской для настольной игры.

Фестский диск был найден в 1908 году при раскопках древнего города Фест на Крите и датируется вторым тысячелетием до нашей эры. Терракотовый круг диаметром около 16,5 сантиметра покрыт спиральными узорами с символами, нанесенными с обеих сторон. За более чем столетие существования находки предлагались десятки вариантов расшифровки, однако ни один из них не был признан убедительным.

Рагазас считает, что ученые изначально ошиблись, приняв диск за письменный документ. По его мнению, строгая сегментация спиралей и повторяемость символов плохо сочетаются с логикой письма, но хорошо укладываются в правила игровой системы. Идея не нова: еще в начале XX века итальянский археолог Алессандро Делла Сета высказывал предположение, что диск мог использоваться в игре, однако тогда его гипотезу сочли умозрительной.

Современные методы позволили Рагазасу вернуться к этой версии с новыми аргументами. Анализ показал, что резьба на лицевой стороне глубже, чем на оборотной, а сама структура диска асимметрична - деталь, которую трудно объяснить в рамках письменности. Кроме того, переходы между зонами спиралей выполнены по-разному, а ориентация изображений предполагает взаимодействие, а не чтение.

В работе также указывается на культурные параллели: в Древнем Египте существовали настольные игры со спиральной разметкой и сегментированным полем. Не исключено, что минойцы заимствовали или адаптировали подобную игровую традицию. Если гипотеза подтвердится, Фестский диск перестанет быть "нерасшифрованным текстом" и превратится в редчайшее свидетельство игровой культуры бронзового века.