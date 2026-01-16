Древнейшая сверхновая рассказала о первых эпохах Вселенной

Астрономы обнаружили самую древнюю на сегодняшний день сверхновую - звёздный взрыв, произошедший в первые эпохи существования Вселенной. По данным международной группы исследователей, объект вспыхнул, когда космосу было всего около одного миллиарда лет.

Открытие стало возможным благодаря наблюдениям космического телескопа Джеймса Уэбба и использованию эффекта гравитационного линзирования, который усиливает свет далёких объектов. Сверхновая получила название SN Eos - в честь древнегреческой богини утренней зари. Первые признаки её вспышки были зафиксированы осенью 2025 года.

SN Eos относится к сверхновым типа II - это взрывы массивных звёзд, в спектре которых присутствует водород. Именно такие события играли ключевую роль в химической эволюции ранней Вселенной, обогащая пространство элементами, из которых позже формировались новые звёзды и галактики.

Анализ показал, что взрыв произошёл в среде с крайне низким содержанием тяжёлых элементов - менее десяти процентов от уровня, характерного для Солнца. Это соответствует условиям ранней Вселенной, когда химический "набор" был ещё очень ограниченным.

Находка позволяет напрямую заглянуть в эпоху, когда первые поколения звёзд только начинали менять облик космоса. Древнейшая сверхновая даёт редкую возможность понять, как формировались галактики и как Вселенная переходила от простого состава к сложному.