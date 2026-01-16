Астроном назвал потенциально опасные для Земли космические объекты

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселёв назвал потенциально опасные для Земли межзвёздные объекты.

«Первый — Апофис, это околоземный астероид размером приблизительно 370 м. Ожидается, что близко к Земле он подойдёт 13 апреля 2029 года, потом в 2036 и 2068 годах», — заявил эксперт в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, также опасность могут нести астероиды 2024 YR4 с диаметром 90 м и астероид 2011 UL21, имеющим диаметр около 2,5 км.

