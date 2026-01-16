В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил о замедлении работы Telegram в России и отметил, что данный шаг является намёком в адрес администрации мессенджера.

«То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео — это мягкий намёк Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации», — заявил он.

Как отметил парламентарий, администрации мессенджера стоит оперативно выполнять российские законы, принятые в отношении данной сферы.

«Скорость отклика руководства пока ещё недостаточна», — сказал Свинцов.

Парламентарий отметил, что всё ещё есть масса анонимных Telegram-каналов, которые продолжают публиковать фейковую, вредную и опасную информацию.

Ранее детектор сбоев интернет-ресурсов Detector404 сообщал, что россияне жалуются на работу мессенджера Telegram.