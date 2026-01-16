Ученые заявили, что рост числа магнитных бурь может продолжаться до 2028 года

Рост числа магнитных бурь может продолжаться до 2028 года.

Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

— В целом, рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года, после чего должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале лаборатории уточнили, что по тем же причинам следующие два года будут особенно благоприятны для наблюдения северных сияний.

Также в ведомстве рассказали, что на Солнце образовалась крупная корональная дыра размером около одного миллиона километров. Звезда оккупировалась корональными дырами еще в прошлом году — именно это привело к резкому росту числа магнитных бурь.

12 января на Солнце произошла первая крупная вспышка класса M3.3 в 2026 году.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце крупную активную зону, которая вскоре повернется в сторону Земли. Кроме того, из этой области произошел мощный выброс плазмы.