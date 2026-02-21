Правда ли, что домашние животные могут съесть своих умерших хозяев?

Для большинства людей их домашние любимцы — часть семьи. Мы живем, спим и едим с ними, но нельзя забывать, что наши компаньоны — по-прежнему животные, и они могут поддаться своим биологическим инстинктам. Даже самый дружелюбный котик или собака могут съесть своего умершего хозяина. Портал popsci.com рассказал, почему.

© Unsplash

Да, собака или кошка действительно могут съесть умершего хозяина; такие случаи происходили не один раз. Большая часть литературы по этому вопросу опирается на исследования индивидуальных случаев, а не на долгосрочный анализ паттернов, но подобное поведение встречается достаточно часто.

При вскрытии криминалисты регулярно сталкиваются с ранами, оставленными голодными животными. По факту, они укладываются в рамки ожидаемого, особенно если питомцы выживали в доме, где тела пролежали дни или недели. Опытные специалисты даже написали отдельные монографии о том, как уточнять причину смерти (и исключать умышленные убийства) с учетом укусов, царапин и других ранений, причиненных животными уже после гибели человека.

Но почему домашние питомцы съедают своих хозяев? Чаще всего, это вопрос выживания: кошка или собака могут питаться человечиной, если у них не останется других источников пищи. Дело не в том, что питомец внезапно забывает любимого человека. Просто его тело пахнет мясом, он больше не двигается, а животное очень голодное и ему нужно есть.

Кошки и собаки, съедающие мертвых хозяев, часто проводят взаперти много времени — порой недели. Как правило, их бывшие владельцы живут одни и социально изолированы, а животные являются их единственными компаньонами. Исследование, рассмотревшее почти 40 подобных инцидентов, случившихся на протяжении более 60 лет, подчеркнуло, что значительная доля таких случаев приходится на пожилых людей, которые перед смертью жили одни, и их тела нашли спустя долгий период времени.

Иногда животное может почти сразу начать поедать тело. Человек может споткнуться или умереть от сердечного приступа в своем доме, и животное инстинктивно подбежит к нему, чтобы найти комфорт. Кошка или собака могут начать облизывать лицо хозяина, и в какой-то момент это переходит в укусы — потому что животное пытается добиться от человека реакции.

На этой почве может возникнуть вопрос — какое животное в такой ситуации будет более «верным». Большинство людей думают, что кошки быстрее бы начали поедать своих хозяев, чем собаки, но это не так. Собаки более склонны к такому поведению, причем их методы обычно более жестоки, чем у кошек. Максимум, что может сделать кошка — погрызть мягкие ткани носа и лица, или пожевать пальцы. Собака же может съесть тело целиком, если у нее будет возможность и достаточно времени.

Опять же, в этом нет ничего личного. Дело исключительно в биологии: собаки более одомашнены, и в дикой природе они чаще питаются падалью или пищевыми отходами. Кошки, тем временем, сохраняют больше своих диких инстинктов, и они — отличные охотники от природы. У уличных кошек больше способов найти пищу; они могут ловить птиц, грызунов и насекомых. А вот собаки зачастую целиком зависят от хозяев в плане диеты. Конечно, сначала любое животное попытается вынюхать где-нибудь корм, но если его не будет, то они поступят точно так же, как поступили бы в дикой природе.